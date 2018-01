Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Monza, telecamere di videosorveglianza: la soluzione dei residenti di via San Gottardo (Foto by FABRIZIO RADAELLI)

Monza, la mossa dei residenti: cinque telecamere in via San Gottardo per i ragazzi scatenati Le telecamere di videosorveglianza dopo la denuncia alle autorità: i residenti di via San Gottardo hanno deciso di installare cinque apparecchi per sorvegliare i due condomini assediati da ragazzi scatenati.

Chi fa da sé, fa per tre. I condomini di via San Gottardo a Monza, civici 50 e 60, a loro spese hanno fatto installare cinque videocamere di sorveglianza lungo il perimetro dei due palazzi e nei pressi del passo carraio, con la speranza che possano funzionare da deterrente nei confronti delle bande di ragazzi che ormai da anni hanno scelto lo spiazzo accanto alla passerella ciclopedonale come abituale luogo di ritrovo serale e notturno.

LEGGI Monza, ragazzi scatenati in via San Gottardo: i residenti fanno denuncia

«L’installazione è stata completata settimana scorsa - ha spiegato uno dei residenti - adesso aspettiamo che posizionino anche i cartelli che segnalano la presenza delle videocamere. Siamo esasperati: ogni weekend ci ritroviamo ad avere a che fare con gruppi di giovani, spesso “su di giri”, intenti a devastare quello spiazzo, a fare baccano, ad abbandonare ovunque rifiuti e a rendere impraticabile, dopo una certa ora, il passaggio lungo la passerella».

© RIPRODUZIONE RISERVATA