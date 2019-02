Monza: La Meridiana vara lo sportello web per chi deve curare gli anziani Monza, www.sportellomeridiana.it affianca lo sportello di ascolto “E adesso cosa faccio” al servizio delle famiglie. Le persone che ci si rivolgono a quest’ultimo servizio hanno avuto una diagnosi di demenza o neuropatologia complessa. Le domande più frequenti: come richiedere i pannolini, l’invalidità civile o come chiedere aiuto per le cure a domicilio

Uno sportello digitale per spiegare a persone e famiglie come muoversi per curare gli anziani . È il nuovo servizio della cooperativa La Meridiana di Monza che con www.sportellomeridiana.it affianca un nuovo servizio allo sportello di ascolto “E adesso cosa faccio”.

“L’obiettivo – spiega Roberto Mauri, direttore generale La Meridiana – è quello di offrire alcuni preziosi orientamenti prima ancora di entrare in contatto con le assistenti sociali. Infatti, sul sito si potranno trovare online risposte concrete ad una serie di problematiche standard. Sullo sportello digitale, in ogni caso, si potranno recuperare sia i contatti telefonici sia gli indirizzi e-mail per poter accedere al servizio. Lo Sportello ha l’obiettivo di accompagnare famiglie e persone in tutto l’itinerario di assistenza e di cura. Il progetto ha infatti lo scopo di offrire informazioni utili al fine di evitare che le famiglie si trovino a vagare da un servizio all’altro e, non ultimo, di evitare accessi impropri al Pronto Soccorso, spesso utilizzato nei momenti critici di malattie croniche degenerative quale unica risposta immediata alla situazione di emergenza.”

Lo sportello di ascolto (i cui costi sono a carico de La Meridiana) è attivo dal febbraio 2017, gestito dalle assistenti sociali Marta Consonni e Sara Zamabello e si occupa in particolare di persone che hanno ricevuto una diagnosi di demenza o di neuropatologia complessa e finora ha sistenuto e consigliato più di 150 famiglie.

“Stabilire quale sia la domanda più frequente è veramente difficile – affermano Sara e Marta-. Le famiglie che si sono rivolte allo sportello E adesso cosa faccio inizialmente hanno posto specifiche domande per capire e orientarsi nella rete dei servizi, domande pratiche sul ‹‹come fare per richiedere i pannoloni, l’invalidità civile, gli ausili al domicilo›› o domande più generiche su ‹‹che cos’è una RSA, cos’è l’amministratore di sostegno››.

Le risposte ad alcune di queste domande sono anche sul sito www.sportellomeridiana.it. Anzi, una volta messo a regime lo sportello digitale di potranno anche trovare video con informazioni sui patologie come Demenza, Alzheimer, Stati Neuro Vegetativi, SLA. I primi video che saranno pubblicati sono quelli sull’Alzheimer.

La Meridiana è nata nel 1976 come associazione di volontariato e oggi comprende due cooperative (95 soci, 94 volontari, oltre 350 fra dipendenti e professionisti) che si occupano di servizi agli anziani. Ha realizzato e gestisce a Monza, Bellusco e Cerro Maggiore Rsa, Rsd (che a Monza ospita 60 persone malate di Sla), alloggi protetti, centri di lungodegenza per le patologie neurovegetative come “Il Paese Ritrovato”, sempre a Monza.

