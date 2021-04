Lucia Consonni vestita da Dante per spiegare il poeta ai bambini (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: la maestra si traveste da Dante per spiegare Alighieri alle primarie La scuola si chiama Alighieri, è l’anniversario della scomparsa del poeta, vale la pena raccontarlo anche ai bambini delle primarie: così ha pensato un’insegnante di Monza. E si è vestita da Dante.

Chi meglio di Dante per illustrare le sue opere ai bambini? Così Lucia Consonni, maestra di religione alla primaria Don Milani di Monza e tirocinante al plesso Dante ha pensato di avvicinare ad Alighieri i bambini di 5A della scuola intitolata al sommo poeta in maniera unica: mettendosi nei panni del poeta stesso.

La sua tutor, Carla Maggioni, quando le ha presentato l’idea l’ha sostenuta e incoraggiata. «Sono al quinto anno di università e, nell’ambito del tirocinio, sto facendo queste ore - spiega la futura insegnante -. Vista la ricorrenza dei 700 anni dalla morte, e la scuola a lui dedicata, ho pensato che i bambini fossero curiosi di sapere qualcosa in più su questo personaggio». Tutto è nato prima dello stop forzato di marzo ma, anche a distanza, è continuato con una caccia al tesoro. «Proprio giovedì 25 marzo, in occasione del Dantedì mi sono vestita ad hoc - continua la maestra - e durante la videolezione ho chiesto ai bambini se avessero risolto l’indovinello. Quando poi sono riprese le lezioni in presenza abbiamo continuato a lavorare al nostro “book” in cui i bambini hanno ripreso la Divina commedia, con il fumetto di PaperDante della Disney, con la canzone “Una commedia divina” dello Zecchino d’Oro e anche l’universo dantesco. Non solo: i bambini hanno anche scritto una lettera a Dante ringraziandolo».

