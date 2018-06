Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, la lettera anonima dei vicini: «Salutate i cani, potreste trovarli stecchiti» «Salutate i vostri cani quando uscite perché dal balcone può cadere di tutto, persino bocconcini appetitosi... e i vostri cani li potreste trovare anche stecchiti». Parole che lasciano poco spazio all’immaginazione quelle contenute in una lettera ricevuta da una monzese che denuncia l’accaduto sui social.

Racconta di vivere in un complesso di condomini e che da sempre ha posseduto cani. Che ha un giardino e «si pensa che questo sia bello», non fosse che: «gente incivile ti lancia di tutto dai balconi, persino rifiuti, scatolette di tonno e coltelli».E uova.

«Una persona incivile ieri (venerdì 29 giugno) - scrive ancora - ha iniziato a lanciare le uova nei giardini e sui gazebo sporcando la biancheria stesa e colpendo i cani». E poi c’è la lettera anonima: «Mi è arrivata questa mattina e minaccia noi che abitiamo al piano terra e i nostri cani che ogni tanto abbaiano e che per tutta la settimana, dal lunedì al venerdì stanno altrove». La conclusione è perentoria: «Augurati che non ti becchi altrimenti i bocconcini te li faccio ingoiare io... Ma vi rendete conto che gente c’è in giro?».

