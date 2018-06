Monza, la giunta itinerante ferma a San Fruttuoso: le priorità del quartiere Martedì 5 giugno il consiglio comunale di Monza si sposta a San Fruttuoso. A ospitare la seduta non sarà il Palazzo di piazza Trento e Trieste ma la sede del centro civico di via Iseo. Tra le priorità i rifiuti e pulizia, parchi e giardini, la viabilità.

Tanti i cittadini attesi per la seduta itinerante. «Chiederemo maggiore pulizia per il nostro quartiere – preannuncia Giorgio Manzoni, cittadino attivo, membro della consulta di quartiere - Più cestini dei rifiuti e una pulizia più frequente non solo delle strade ma anche dei marciapiedi, e un presidio più attento dei giardini, soprattutto il parco Ronchi, spesso usato impropriamente come un’area cani».

Ci saranno anche le buche, come per il resto della città, nell’elenco dei desideri che i cittadini di San Fruttuoso presenteranno ad Allevi e alla sua giunta. «Stanno sistemando via Ticino ma nella vicina via Monviso ci sono ancora delle voragini pericolose non solo per chi arriva in bicicletta e in motorino, ma persino per gli automobilisti», conclude Manzoni.

Resta poi il progetto, anche questo tante volte annunciato ma mai realmente pianificato, di realizzare una biblioteca all’interno del quartiere, come da tempo richiedono i membri dell’Associazione culturale San Fruttuoso senza riuscire mai a trovare una reale sponda nelle amministrazioni comunali che si sono alternate.

Un altro aspetto che sarà portato all’attenzione della giunta sarà l’area dismessa davanti al Castello di via Taccona. «Stiamo aspettando che qui venga realizzato il parco urbano previsto da Kipar, promesso dal Comune e inserito nel Pgt», riferisce Andrea Seggioli, portavoce del Comitato San Fruttuoso.

Tra gli argomenti che saranno portati all’attenzione degli amministratori locali ci sarà anche la viabilità e l’attraversamento tra le vie Iseo e Tazzoli in particolare, già teatro in passato di numerosi incidenti e sotto la lente per la pericolosità. E poi l’annunciata introduzione del senso unico in via Ugo Bassi che fino a oggi non è in realtà mai stata realizzata.

