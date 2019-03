Monza: la Fratelli Carli testa in via Italia il nuovo negozio virtuale per i prodotti Un touchscreen in cui acquistare i prodotti di Fratelli Carli: il negozio virtuale e reale della società arriva a Monza come anteprima nazionale. Il test in via Italia.

Fratelli Carli è uno dei fenomeni nazionali della gastronomia di qualità e ha scelto Monza, nei mesi scorsi, per uno dei suoi undici negozi reali oltre le vendite per corrispondenza, o online, che l’hanno reso uno dei marchi più appetibili (in tutti in sensi) del panorama italiano. Ora ha scelto proprio Monza per testare una novità: il negozio fisico e virtuale in cui comprare e ordinare prodotti. “Digical” lo chiama la società ligure dando un nome nuovo al totem allo stesso tempo digitale (digiatl) e fisico (phisical) dove comprare a un dispenser prodotti feschi e molto di più. Quello che è stato allestito a Monza è una prima nazionale.

Si chiama “I Freschi dell’Emporio” ed è una macchina attiva 24 ore su 24 offre tipici piatti liguri. Un progett sviluppato da Softec Spa, Digital Platform Company quotata su AIM Italia e “partner strategico di Fratelli Carli nel suo processo di digital transformation, consiste in una shopping experience innovativa, in cui i clienti possono acquistare specialità della tradizione gastronomica ligure 24 ore su 24, 7 giorni su 7, interagendo con una connected vending machine di ultima generazione”.Il negozio digitale e reale di via Italia, a fianco del negozio fisico, permette di acquistare per esempio “in ogni momento trofie, pesto, salsa di noci e pansotti, portarli a casa e preparare i più apprezzati e tipici piatti liguri. Le referenze proposte sono di semplice e veloce preparazione, in modo da assicurare pranzi o cene pronti in 10 minuti, con quanto di meglio la gastronomia ligure possa offrire”.

Il negozio virtuale e reale di fianco alla Fratelli Carli di Monza

Con uno schermo touchscreen ad alta definizione di 46 pollici, oltre “a fornire un pasto al volo, offrirà a breve anche la possibilità di effettuare ordini online con la scelta tra consegna a casa o ritiro presso l’emporio” con l’aggiunta della possibilità di portarsi a casa con “ogni scheda prodotto alcune ricette semplici da preparare, che l’utente può portare con sé, semplicemente inquadrando un QR Code con il proprio smartphone”.

“Fratelli Carli ha fondato il proprio modello di business puntando per decenni sulla vendita per corrispondenza, intuendo che proprio il rapporto diretto con la clientela e la possibilità di conoscere nel dettaglio le preferenze di ogni acquirente sarebbero stati vincenti per i propri prodotti - ricorda la società - . A questo canale - che pur rimane driver fondamentale - solo negli ultimi anni, l’azienda ha deciso di affiancare l’apertura di veri e propri negozi che hanno riscontrato grande successo. È a questi ultimi che oggi si affianca questo nuovo progetto pilota, un modo diverso per raggiungere il consumatore che, consapevole della qualità dei prodotti e del valore di marca, ha oggi la possibilità di acquistare ottimi prodotti, in qualsiasi momento della giornata”.

