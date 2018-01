Monza, la fibra ottica trasforma corso Milano in una trappola per bici e moto La fibra ottica trasforma corso Milano a Monza in una trappola per ciclisti e motociclisti a causa dei rattoppi lasciati dopo gli scavi. Tra via Cavour e il distributore di fronte alla stazione avallamenti lunghi alcune centinaia di metri.

Sono lavori che lasciano il segno. Quelli per la posa della fibra ottica, che stanno letteralmente segnando tutti i quartieri di Monza dove la fibra si srotola perché - nella maggior parte dei casi - gli scavi realizzati sono stati rattoppati senza grande attenzione.

Quello di corso Milano è forse il caso più emblematico in cui i monzesi si siano imbattuti nelle ultime settimane: lì, gli scavi, sono stati addirittura due. E così, nel tratto compreso tra via Cavour e il distributore che fronteggia la stazione, ciclisti e motociclisti sono ora costretti a fare attenzione al duplice avvallamento, che per qualche centinaio di metri rende ancor più pericolosa la percorrenza della trafficata arteria.

Una piccola distrazione o l’asfalto bagnato o ghiacciato e il rischio di cadere si moltiplica: per chi si sposta abitualmente sulle due ruote - a motore o a pedali - si tratta di un’ulteriore complicazione.

Infastiditi soprattutto i ciclisti: da anni chiedono la realizzazione di (almeno) una corsia ciclabile lungo corso Milano e via Borgazzi e si ritrovano, invece, a pedalare in condizioni sempre più estreme, tra pullman e auto parcheggiate in divieto o addirittura in doppia fila. Anche largo Mazzini, lungo il lato della fontana di via Italia, e via Manzoni sono state scavate nelle scorse settimane e poi sommariamente “ricucite”. Ma gli esempi ormai non si contano: un mese dopo l’altro, sono stati ormai toccati molti quartieri della città.

Tante segnalazioni erano arrivate nella redazione del Cittadino un paio di mesi fa, quando gli operatori erano al lavoro lungo via Boito e via Volta: anche in quelle vie il manto stradale più che riparato era stato danneggiato. Il cantiere adesso si è spostato a Triante: dall’8 gennaio e fino al 22 lavori in corso, con conseguente restringimento della carreggiata, in via Adigrat.

