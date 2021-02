Monza, la denuncia: «Si è avvicinato a due ragazze e si è calato i pantaloni», la polizia indaga L’episodio sarebbe avvenuto in via Giordani, gli investigatori stanno vagliando il racconto di una testimone e sono risaliti al proprietario dell’auto. Segnalate anche una aggressione in via Pacinotti e una lite in piazza Cambiaghi

Si sarebbe abbassato i pantaloni davanti a due ragazze, in via Giordani, a Monza, prima di darsi alla fuga: gli agenti della questura stanno effettuando delle verifiche in merito al racconto di una testimone che avrebbe visto un uomo a bordo di una vettura, della quale, attraverso il numero di targa, gli investigatori sono risaliti la proprietario, un sessantenne, avvicinarsi alle due ragazze che sono immediatamente fuggite.

Segnalata, sempre dalla Questura di Monza, Squadra Volanti, anche una aggressione avvenuta in via Pacinotti, attorno alle 19, con un 35enne trasportato in codice verde all’ospedale per curare una ecchimosi a uno zigomo. L’uomo ha raccontato di aver avuto una discussione con un giovane sconosciuto. Un’altra lite è avvenuta in piazza Cambiaghi tra un 70enne e un 37enne, entrambi noti alla polizia. Sarebbe scaturita per futili motivi: una sigaretta negata.

