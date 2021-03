Monza, la dad della buona notte alla scuola dell’infanzia: l’idea delle Canossiane L’idea della Scuola dell’infanzia Maddalena di Canossa di Monza: oltre alla didattica a distanza anche le favole della buona notte streaming.

Favole della buona notte in diretta per stare più vicini ai loro piccoli alunni. È l’idea che hanno avuto le educatrici della Scuola dell’infanzia Maddalena di Canossa di Monza nel nuovo complicato periodo di didattica a distanza.

“Cerchiamo di fare sentire ai nostri bambini e alle loro famiglie che ci siamo - spiega la coordinatrice Elena Beretta - che siamo sempre accanto a loro e, oltre alla didattica realizzata in orari compatibili alle esigenze familiari, abbiamo pensato a un appuntamento bisettimanale, una sorta di Dad della buona notte”.

Il martedì e il giovedì sera alle 20.30 i mini alunni possono collegarsi sulla piattaforma Meet per accedere al racconto di alcune favole recitate dalle loro maestre.

“Verranno scelte delle storie sia in italiano che in inglese - sottolinea la coordinatrice - da raccontare ai bambini per poter creare un rituale un po’ magico ma molto prezioso per i piccoli utenti”.

Le voci gentili e i volti conosciuti delle maestre saranno una piacevole ninna nanna che condurrà dolcemente i bambini nel mondo dei sogni.

