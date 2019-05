Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza - Associazione - Collina dei conigli (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: la Collina dei conigli che riabilita gli animali da laboratorio - VIDEO VIDEO - Storia dell’associazione la Collina dei conigli che a Monza si occupa del recupero e della riabilitazione di animali da laboratorio. L’open day ha permesso di scoprire la casa in cui solo nel 2018 sono entrati 2.200 animali.

A Sant’Albino a Monza, in via Giovanni dalle Bande Nere, la Collina dei conigli ha trovato la dimensione giusta per crescere. A tre anni dal trasloco dagli spazi del cortile degli stalloni, all’interno del complesso di Villa Mirabello, nel cuore del parco, la onlus che si occupa del recupero e della riabilitazione di animali da laboratorio conta su una quindicina di volontari attivi.

L’open day di sabato mattina, con cui l’associazione si è aperta al territorio (e a decine di curiosi), ha fornito la giusta occasione per fare il punto sulle attività realizzate.

«Solo nel 2018 - ha commentato Fulvio Fiorio, responsabile del centro di recupero - sono arrivati da noi 2.200 animali: ci occupiamo di ratti, topi, cavie e conigli. Li preleviamo dai laboratori: tanto delle industrie farmaceutiche, quanto delle università. A volte interveniamo anche in caso di sequestri di animali in difficoltà, o abbandonati».

L’attività dell’associazione si basa sulla legge che, dal 1992, stabilisce che gli animali che, dopo le sperimentazioni, siano considerati recuperabili, non debbano essere soppressi.

«Recuperiamo soprattutto ratti e topi - ha proseguito Florio - sono quelli che, ancora oggi, vengono maggiormente utilizzati per test sui farmaci. Quando arrivano da noi devono affrontare una serie di problemi: hanno trascorso la vita in gabbia, senza la possibilità di muoversi liberamente e alimentati in maniera scorretta».

La rieducazione, anche al contatto e alle interazioni con l’uomo, spesso è lunga: «E se i conigli, dopo cani e gatti, rappresentano l’animale da compagnia più diffuso, anche ratti e topolini possono dimostrarsi altrettanto affettuosi», ha precisato Fiorio.

Monza - Associazione - Collina dei conigli

(Foto by Fabrizio Radaelli)

La onlus lancia un appello: «Se qualcuno volesse venire a darci una mano - hanno fatto sapere - ci farebbe davvero piacere. Con i nostri animali siamo impegnati tutti i giorni dell’anno». Per centinaia di topi e ratti che arrivano alla Collina, fondata nel 2005 e con una sede distaccata a Torino, le adozioni purtroppo ancora non riescono a raggiungere numeri così alti: «Consideriamo un’annata fortunata - hanno aggiunto ancora i volontari - quella in cui vengono adottati una cinquantina di animali. Di fronte ai ratti e ai topolini c’è ancora qualche pregiudizio: sbagliato, però, perché chi adotta un ratto, poi, non riesce più a farne a meno».

Ogni specie, una particolare caratteristica comportamentale: «Molti non sanno che la struttura sociale dei ratti è assolutamente attenta alle esigenze dei più deboli del gruppo, che vengono presi in carico dagli altri membri - ha raccontato Fiorio, 37 anni, di professione pet sitter - Le cavie, invece, danno vita a una sorta di harem: un maschio si circonda di tre, quattro femmine, con il preciso intento di difenderle. E se i conigli sono paragonabili a dei gatti, anche per modalità interazione con gli esseri umani, i topolini si adattano bene ai bambini che desiderano avvicinarsi alla cura di un animale: sono estremamente socievoli».

Monza - Associazione - Collina dei conigli

(Foto by Fabrizio Radaelli)

IL VIDEO

© RIPRODUZIONE RISERVATA