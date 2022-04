Monza: la cerimonia in Villa Reale per i 170 anni della Polizia di Stato - FOTO Inno d’Italia, il discorso e i ringraziamenti del questore Marco Odorisio, che ha ricordato i pilastri della attività della polizia sul territorio e la consegna degli encomi e riconoscimenti.

Villa Reale protagonista dell’anniversario di fondazione della Polizia di Stato, 170 anni, martedì 12 aprile. Inno d’Italia, tricolore e l’azzurro polizia hanno fatto da scenario alle celebrazioni. Il questore Marco Odorisio ha ricordato i pilastri della attività della polizia sul territorio: prevenzione e controllo, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, prossimità e vicinanza al cittadino e crescita professionale. «Questi mesi iniziali hanno confermato la conoscenza di un tessuto sociale fortemente caratterizzato da laboriosità, serietà, dignità, portatore di quei positivi valori che, nell’attuale difficile e complesso contesto sociale ed economico, condizionato da oltre due anni di pandemia, fungono altresì da argine e frangiflutto dinanzi al rischio di possibili e pericolose derive sempre in agguato» ha detto nel suo discorso davanti alle numerose autorità presenti, senza ovviamente dimenticare di ringraziare tutto il personale in divisa e dell’Amministrazione Civile dell’Interno: «chi è in ufficio e chi lavorando in strada, giorno e notte, raccoglie le istanze di chi si trova, per qualunque ragione, in una situazione di bisogno» ha detto Odorisio.

Presenti mezzi storici della polizia e la squadra a cavallo. L’atmosfera è stata ancora più solenne al risuonare dell’inno di Mameli, cantato dal tenore Lorenzo De Caro accompagnato al pianoforte della professoressa Vittoria Faggiani del liceo musicale Zucchi.

Anniversario fondazione Polizia di stato

(Foto by Fabrizio Radaelli)

A portare un messaggio a cui è stata data lettura, sono stati anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il capo della polizia Lamberto Giannini che ha ricordato i 34mila i poliziotti contagiati dal Covid con 20 vittime.

Con l’occasione sono stati consegnati encomi e riconoscimenti concessi dal Ministero dell’Interno e dal capo della polizia al personale che negli anni si è distinto per meriti di servizio. Eccoli:

Attestato di pubblica benemerenza al valor civile per il commissario Gabriele Fersini: “Con pronta determinazione, libero dal servizio, unitamente Ad un collega, interveniva per sedare una manifestazione di protesta e per salvare un uomo che si era dato fuoco. Chiaro esempio di virtù civiche e di senso del dovere”. Monza, 24 febbraio 2014.

Encomio Solenne all’Ispettore Superiore Dimitri Palma ed Encomio all’ Assistente Capo Coordinatore Danilo Bignone all’ Agente Scelto Bruno De Sciscolo (In Servizio Alla Squadra Mobile): “Evidenziando elevate capacità professionali e non comune intuito investigativo, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare una banda di giovani dediti a reati contro la persona, il patrimonio e gli stupefacenti, nonché responsabili di un tentato omicidio.” Monza 19 giugno 2019

Encomio al Sostituto Commissario Coordinatore Franca Rizzitelli all’ Ispettore Vincenza Pomes (in servizio presso l’Ufficio Immigrazione e la Divisione Anticrimine): “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria al termine della quale disarticolavano una pericolosa associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento all’immigrazione clandestina”. Monza 15 febbraio 2017

Anniversario fondazione Polizia di stato

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Encomio al Vice Ispettore Alessandro Petta (in servizio presso la Squadra Mobile): “Evidenziando elevate qualità professionali e doti investigative, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’individuazione e la disarticolazione di un sodalizio criminale dedito a rapine in gioielleria con l’uso di armi da fuoco.” Milano, 21 febbraio 2018

Encomio all’Agente Scelto Angelo Peta (in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico): “Evidenziando elevate qualità professionali e sprezzo del pericolo, espletava un intervento di soccorso pubblico conclusosi con la messa in sicurezza di uno stabile nel quale era divampato un incendio.” Monza, 8 aprile 2017

Lode al Commissario Capo Stefania Francesca Gonnella, al Sostituto Commissario Coordinatore Gabriele Sala, al Vice Sovrintendente Filomena Trani, al Vice Sovrintendente Giovanni Sardi all’Assistente Capo Coordinatore Lorenzo Torraco (in servizio presso la Divisione Anticrimine, l’Ufficio Personale, l’Ufficio Tecnico Logistico e la Squadra Mobile): “Evidenziando capacità professionali, svolgevano un’attività investigativa conclusasi con l’arresto di quattro cittadini extracomunitari responsabili di sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo e rapina.” Monza, 22 giugno 2017

Lode al Vice Ispettore Riccardo Grisi (in servizio presso la DIGOS): “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con l’arresto di tre soggetti minorenni responsabili di violenza sessuale ed atti sessuali su una minore.” Como, 17 gennaio 2018

Lode al Sovrintendente Capo Coordinatore Osvaldo Innocente Scaburri (in servizio presso la Squadra Mobile): “Evidenziando capacità professionali ed impegno, espletava un’operazione di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di 26 provvedimenti restrittivi nei confronti di responsabili di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione, con il sequestro di ingenti quantitativi di droga.” Bergamo, 7 marzo 2017

Lode all’Assistente Capo Coordinatore Antonella Di Tommaso, all’Assistente Capo Coordinatore Luigia Pintus, all’Agente Scelto Giuseppe Giaramida (in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e il Posto Polfer di Monza): “Evidenziando capacità professionali, espletavano interventi di soccorso pubblico a favore di un cittadino rimasto incastrato sotto un treno e di un uomo bloccato all’interno di un ascensore in cui era divampato un incendio.” Monza, 8 gennaio 2018

Lode all’ Assistente Giancarlo Baroni, all’ Agente Scelto Giuseppe Campanella (in servizio presso la DIGOS e l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico): “Dando prova di elevate qualità professionali ed operative, durante l’attività di Volante, eseguivano un intervento di polizia giudiziaria che consentiva l’arresto di tre responsabili di rapina aggravata, detenzione abusiva di armi comuni da sparo e clandestine, nonché detenzione al fine di spaccio di droga.” Napoli e Bologna, ottobre 2016 e settembre 2017

Lode al Vice Ispettore Sergio Turoli (in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Monza): “Evidenziando capacità professionali, partecipava ad un’attività investigativa che si concludeva con l’emissione di quaranta “avvisi conclusione indagini” nei confronti di un’associazione a delinquere dedita alla ricettazione di auto rubate o demolite”. Monza, 1° agosto 2017

Lode al Sovrintendente Michele Tummolo ormai scomparso il cui riconoscimento è stato ritirato dal padre, Bruno Tummolo: “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività investigativa che si concludeva con l’emissione di misure restrittive nei confronti di un’associazione a delinquere dedita alla ricettazione di auto rubate, con il consenso dei proprietari.” Milano, 1° agosto 2017

Anniversario fondazione Polizia di stato

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA