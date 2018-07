MONZA cena in bianco (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, la Cena in bianco colora i Boschetti reali: sabato 7 luglio, iscrizioni ancora aperte Sabato 7 luglio ai Boschetti reali. Sono aperte le iscrizioni per la “cena in bianco” di Monza, che già in passato ha raccolto grandi successi di presenze. L’evento è alla quarta edizione e per la prima volta approda nell’area verde tra piazza Citterio e la Villa.

LEGGI Così nel 2017: il centro ha cambiato colore per la terza Cena in bianco - FOTO

La serata magica e reale sarà un’occasione per vivere la città in maniera insolita: una grande festa in cui si cenerà tutti insieme all’aperto sotto un cielo di stelle in uno dei luoghi più rappresentativi della città”.

Ovviamente la regola fondamentale è il colore: tutto dovrà essere bianco dai vestiti agli accessori al servizio. Chi partecipa si occupa di allestire e imbandire la tavola e allo stesso modo di ripulire l’area una volta finito. L’evento è aperto a tutti. Informazioni e iscrizioni (entro il 5 luglio) sulla pagina facebook dedicata.

“Teniamo in modo particolare a questa serata come occasione di rilancio dei Boschetti Reali, uno degli angoli più suggestivi della città – spiega l’assessore alla Cultura Massimiliano Longo – Dopo il pomeriggio musicale che si è svolto venerdì 29 giugno, siamo pronti ad ospitare la Cena in Bianco: un appuntamento di grande coinvolgimento che segnerà in via definitiva la rinascita di quest’area dopo anni di degrado. Il prossimo appuntamento è già fissato per sabato 8 settembre, con uno spettacolo teatrale dedicato al sommo poeta, Dante”.

Nel 2015 sono stati 800 i partecipanti in piazza Trento e Trieste, nella seconda edizione 1.200 in Villa reale; nella terza del 2017 1.100 in piazza Arengario e corso Vittorio Emanuele.

“Ora torniamo a vestire di “bianco e di magia” un luogo speciale per Monza, non potete mancare. Più saremo e più la serata sarà meravigliosa e scenografica” dice Lorena Sala, organizzatrice dell’edizione di Monza e socia promotrice di Cena in Bianco-Unconventional Dinner..

