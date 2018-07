Monza, la Camera di commercio consegna 120 premi “Impresa e lavoro” La Camera di commercio Milano, Monza Brianza e Lodi ha consegnato i premi brianzoli di “Impresa e lavoro” il riconoscimento che premia fedeltà di lavoratori e imprese. Premi speciali anche per Panzeri, Giorgetti e Curioni

Le imprese e i lavoratori più fedeli premiati in Villa Reale. Anche quest’anno La Camera di commercio, che ora ha riunito Milano con Monza e Lodi, consegna i suoi riconoscimenti. Stavolta il premio si chiama “Impresa e lavoro”. Domenica mattina 1 luglio le premiazioni.

Consegnati anche i premi speciali. Il premio sezione “Miglior racconto votato sui social” è andato alla Panzeri Carlo Srl di Biassono, una moderna azienda manifatturiera di illuminazione di design, che così racconta Norberto Panzeri: “siamo tre fratelli, tre imprenditori 4.0. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato la nostra azienda, ma il fattore vincente ha però un sapore antico. In fondo, ogni tradizione è un’innovazione ben riuscita…!”.

Premio per la sezione “Miglior racconto votato dalla giuria tecnica”- guidata dal direttore del Piccolo Teatro Sergio Escobar - all’azienda Giorgetti di Meda e la Curioni Giampiero di Sant’Angelo Lodigiano. Con 120 anni di storia, la Giorgetti S.p.A. rappresenta una realtà d’eccellenza nel settore legno arredo in Brianza, dove tradizione artigianale e progressi tecnologici hanno portato alla realizzazione di prodotti di qualità Made and Manufactured in Italy. “E’ la tecnologia al servizio della sapienza delle mani, è la capacità di mettere insieme la techne della competenza manifatturiera con lo sguardo creativo della grande cultura” – spiega l’a.d. Giovanni Del Vecchio.

Per la Falegnameria Curioni di Sant’Angelo Lodigiano a ricevere il premio Giampiero Curioni, titolare dell’azienda fondata nel 1977 che racconta come sia mutato il lavoro di falegname artigiano “grazie a tecnologia e controllo numerico che con precisione, interazione, velocità permettono di concretizzare pezzi unici attraenti”

Ecco i lavoratori premiati:

Adobati Massimo, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Alberton Silvia, Ronzoni S.R.L., Seveso

Ardito Grazia, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

Ballabio Giuliana, Apa Servizi S.R.L., Monza

Barni Alessandra, Gascar S.R.L., Monza

Barni Davide , Giunta Luigi, Monza

Belingheri Cinzia, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

Belingheri Stefano, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

Beretta Rino, Panzeri Carlo S.R.L., Biassono

Bergamini Francesca, Caber Impianti S.R.L., Carate Brianza

Bergamini Walter, Caber Impianti S.R.L., Carate Brianza

Biffi Matilde, Flame Spray S.P.A., Roncello

Bonardi Maria, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Bosisio Paolo, Carta Stampa S.R.L., Briosco

Brunati Mario, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

Cagliani Giorgio, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Capelli Sergio, Schiavi S.P.A. - Impresa di Costruzioni,Bellusco

Carotenuto Francesco, Caber Impianti S.R.L., Carate Brianza

Casati Elena, Apa Servizi S.R.L., Monza

Cassa Piera, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

Cereda Ruggero, Carta Stampa S.R.L., Briosco

Colombo Claudio, Sapio Life S.R.L., Monza

Da Col Roberto, Meroni S.R.L. Impianti Industriali, Lesmo

Dassi Bruno, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Dell’Orto Vittorio, Carta Stampa S.R.L., Briosco

Di Bartolo Vincenzo, Maggi Flex di Compagnin Graziella, Seregno

Di Lucia Antonio, Sapio Life S.R.L., Monza

Dominici Nicoletta, Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport -S.P.A., Monza

Fossati Simonetta, Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport -S.P.A., Monza

Galbiati Simonetta,Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport -S.P.A., Monza

Gallo Antonino, Panzeri Carlo S.R.L., Biassono

Gandolfi Cinzia, Sapio Life S.R.L., Monza

Gardoni Emiliana, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Gemmi Sergio, Sapio Life S.R.L., Monza

Gilardi Renato, Flame Spray S.P.A., Roncello

Grassi Giovanni, Schiavi S.P.A. - Impresa di Costruzioni, Bellusco

Grassi Fabrizio, Caber Impianti S.R.L., Carate Brianza

Grillo Giovanni, Figini Giuseppe Snc di Figini Vittorio E Figini Diego Paolo E C., Seveso

Maiolo Rosanna, Ae.Cas. S.R.L., Nova Milanese

Manzotti Angelo, Flame Spray S.P.A., Roncello

Marchesi Alberto Gino, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Marelli Clara, Boccolini S.R.L., Nova Milanese

Martoccia Sara, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

Meroni Fabio, Meroni S.R.L. Impianti Industriali, Lesmo

Minniti Sonia, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

Mondella Nazzareno Fiorentino, Molteni Enrico & C. S.R.L., Giussano

Monguzzi Nicoletta, Pirola Comm. Felice S.A.S. di Mario Pirola e C., Monza

Moscheni Giacomo, Schiavi S.P.A. - Impresa di Costruzioni, Bellusco

Nava Roberto, Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport -S.P.A., Monza

Nespoli Sara,Arredi 3N dei Fratelli Nespoli S.R.L., Giussano

Panucci Monica, Pirola Comm. Felice S.A.S. di Mario Pirola E C., Monza

Papagni Leo, Flame Spray S.P.A., Roncello

Parolini Julcha, Flame Spray S.P.A., Roncello

Pellucchi Vincenzo,Nobili Walbo S.R.L., Carate Brianza

Preda Emilio, Molteni Enrico & C. S.R.L., Giussano

Privitello Luigi, Nobili Walbo S.R.L., Carate Brianza

Prosperini Monica, Flame Spray S.P.A., Monza

Ragaiolo Sabrina, Ae. Cas. S.R.L., Nova Milanese

RasoSalvatore, Molteni Enrico & C. S.R.L., Giussano

Rocca Claudio, Flame Spray S.P.A., Roncello

Romanato Dina Silvana, Ae. Cas S.R.L., Nova Milanese

Ronchi Massimo, Schiavi S.P.A. - Impresa di Costruzioni, Bellusco

RossiUmberto Nestore, Flame Spray S.P.A., Roncello

Russo Anna Maria, Apa Confartigianato Imprese, Monza

Sala Paolo, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Sala Norberto Giuseppe, Meroni S.R.L. Impianti Industriali, Lesmo

Salvo Donatella, Pirola Comm. Felice S.A.S. di Mario Pirola E C., Monza

Scaccabarozzi Marilena , Flame Spray S.P.A., Roncello

Spada Dante Oreste Arco Spedizioni S.P.A., Monza

Sterni Germano, Schiavi S.P.A. - Impresa di Costruzioni, Bellusco

Stucchi Sergio, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Tovaglieri Marco, Sapio Life S.R.L., Monza

Tremolada Stefano, Autodromo Nazionale Monza S.I.A.S. Società Incremento Automobilismo e Sport -S.P.A., Monza

Valtolina Manuela, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Verderio Patrizia, Schiavi S.P.A. - Impresa di Costruzioni, Bellusco

Veronese Donatella, Tierre S.R.L. Stampaggi Industriali Materie Plastiche, Giussano

Veronese Linda, Apa Servizi S.R.L., Monza

Villa Sauro, Molteni Enrico & C. S.R.L., Giussano

Visconti Savina, Simam S.P.A., Bellusco

Zanchin Antonella, Apa Servizi S.R.L., Monza

Zanotti Hugo Alberto, Flame Spray S.P.A., Roncello

Zecchini Davide, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.R.L., Monza

Ecco invece le imprese premiate:

Andrea Diffusion di Tiano Andrea, Cesano Maderno

Auto Brambilla S.N.C. dei Fratelli Brambilla Marco, Rosanna e Sergio, Bellusco

Autodromo Nazionale Monza SIAS S.P.A., Monza

Autotrasporti Zambonin di Zambonin Alessandro e C. S.A.S., Desio

Bahia di Consonni Massimiliano & C. S.N.C., Carate Brianza

Bollini Roberto, Desio

C.I.E. Telematica S.R.L., Monza

Carrozzeria Italia di Fornelli Gaetano & C., Monza

Carta Stampa S.R.L., Briosco

Columbus S.R.L., Monza

Comestero Sistemi S.P.A., Vimercate

Conversano Ierino’ Antonio, Meda

Cordel S.R.L., Meda

Crippa Tiziano, Triuggio

Da.Ma. S.R.L., Varedo

Edil Baesse S.N.C. di Baesse Fabio Antonio E C., Bovisio Masciago

Elettrica Vaghi di Vaghi Massimiliano & C. S.N.C., Seveso

F E M Elettrica di Fumagalli Mauro e Monti Massimo S.N.C., Meda

Figini Giuseppe S.N.C. di Figini Vittorio e Figini Diego Paolo e C., Seveso

Forum Laboris S.R.L., Seveso

Galletti Andrea & C. S.N.C, Cesano Maderno

Gioma Varo S.R.L., Brugherio

Giunta Luigi, Monza

Homo Faber di Seghizzi Giovanni, Monza

Lucidatura Gomareschi S.R.L., Meda

Meroni S.R.L. Impianti Industriali, Lesmo

Molteni Enrico & C. S.R.L., Giussano

Nicoletti David, Seveso

Officina Meccanica Lanzani S.A.S. di Lanzani Gabriele e C., Nova Milanese

Pavan Mario di Bagatello Franca Antonietta e C. S.N.C., Cesano Maderno

Ronzoni S.R.L., Seveso

S.P.M. S.R.L. Special Plastic Module For Semiconductor Industry, Ornago

Schiavi S.P.A. - Impresa di Costruzioni, Bellusco

Schooner Viaggi S.R.L., Monza

Sistar S.A.S. di Spadoni Giovanni & C., Desio

Tanzi Claudio Mario, Carate Brianza

Tuttobagno S.A.S. di Manzionna Michelangelo & C., Barlassina

Yin Tao S.N.C. di Hu Lie Ni Antonio & C., Monza

