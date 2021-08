Monza, la biblioteca del Carrobiolo riapre al pubblico Mercoledì 1 settembre riapre i battenti la biblioteca del Carrobiolo a Monza con le raccolte dei volumi conservate dai padri Barnabiti. Necessari Green pass e mascherina, venticinque posti a sedere.

Mercoledì 1 settembre riapre i battenti la biblioteca del Carrobiolo a Monza. Le raccolte dei volumi conservate dai padri Barnabiti potranno nuovamente essere consultate dal pubblico di studenti e studiosi dopo il periodo di chiusura. Gli orari delle sale studio saranno quelli consueti: dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì. All’interno saranno disponibili circa venticinque posti a sedere. Per accedere alla biblioteca studio (ingresso da vicolo Carrobiolo, 4/b) sarà necessario mostrare il Green pass e indossare per tutto il tempo di permanenza la mascherina.

Al momento lo staff ha deciso di non rendere obbligatorio un servizio di prenotazione online per entrare in biblioteca ma non esclude di attivarlo se i numeri di accesso saranno superiori al previsto.

Negli storici locali della biblioteca sono presenti circa 30.000 volumi sui temi più svariati: letteratura, filosofia, teologia, storia, scienze, pedagogia, arte, geografia. Diversi tomi sono molto antichi appartenuti prima agli Umiliati e poi ai padri Barnabiti presenti dal 1572. Ve ne sono alcuni risalenti al XV secolo, autentici tesori per i bibliofili e per chi necessita di effettuare ricerche accurate per i propri studi.

