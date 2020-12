Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza lettera bambini 4B Munari per medici San Gerardo

Monza, la 4B della Munari scrive all’ospedale San Gerardo: «Grazie per il vostro coraggio» - VIDEO Una lettera, i disegni e infine un video: gli alunni della classe 4B della scuola Munari di Monza hanno scritto ai medici e al personale sanitario dell’ospedale San Gerardo per ringraziare dell’impegno nell’emergenza sanitaria.

I ragazzi della 4B della scuola primaria Munari di Monza hanno voluto scrivere ai medici e al personale sanitario dell’ospedale San Gerardo. «Grazie mille per il vostro coraggio e perché non vi siete mai tirati indietro per curare i pazienti malati di Covid – 19. È un nemico difficile da sconfiggere ma insieme vinceremo. Siete i nostri eroi».

La lettera, insieme ai disegni realizzati dai bambini della classe è stata recapitata direttamente al personale dell’ospedale. La missiva e i disegni sono stati pubblicati sulla pagina Facebook dell’Asst Monza.

I bambini della 4B scuola Munari scrivono ai medici del San Gerardo per ringraziarli del loro impegno. Foto di classe

“Un messaggio di auguri ma soprattutto di speranza -commenta l’Asst - È quello arrivato oggi all’ospedale San Gerardo da parte dei piccoli della 4 B della scuola primaria “Bruno Munari” di Monza. Grazie alle insegnanti Annunziata Salierno, Francesca La Rocca, Monica De Cesare”.

