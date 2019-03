Monza, irruzione nella scuola di danza con improvviso passo a due: caccia al ballerino misterioso

La polizia cerca un uomo che in un sera di fine febbraio è entrato in una scuola di danza di Monza a torso nudo e con i pantaloni abbassati, ha sollevato una ballerina in un improvviso passo a due e poi è scappato.