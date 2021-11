Monza, irruzione del marito geloso nel centro massaggi: arrestato dopo aver tentato di strangolare la moglie Un cittadino cinese di 43 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri di Monza per maltrattamenti in famiglia e lesioni: sabato sera ha distrutto il locale della donna, l’ha assalita e ha sferrato calci e pugni a un cliente intervenuto.

Un cittadino cinese di 43 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri di Monza per maltrattamenti in famiglia e lesioni dopo che sabato sera, verosimilmente sotto gli effetti dell’alcol, ha fatto irruzione nel centro massaggi della moglie e, probabilmente per gelosia, dopo aver distrutto il locale, mandando anche in frantumi una vetrina, avrebbe preso la donna per il collo tentando di strangolarla.

A nulla è valso l’intervento di un cliente, colpito alla testa con un oggetto di legno e poi con calci e pugni. Un’ira placata solo dall’intervento dei carabinieri della Compagnia di Monza, chiamati da altri clienti, mentre le massaggiatrici, terrorizzate, si erano chiuse negli spogliatoi. Tra l’altro è emerso che l’uomo era già stato colpito dalla misura dell’allontanamento dalla casa famiglia, per presunti maltrattamenti. Le pattuglie dell’Arma, arrivare sul posto, l’hanno rintracciato poco dopo essersi allontanato dal locale, mentre tentava di dileguarsi a piedi. Non ha opposto resistenza ed è stato tradotto al carcere di Monza, come disposto dalla locale Procura.

