Monza: ipotesi sostegni per il ponte di via Colombo, ma sarà rifatto nel 2019

Ormai si sa: il ponte sul Lambro di via Colombo a Monza non ha passato i test di carico e non è sicuro. Il Comune prevede 1 milione e mezzo di euro per rifarlo nel 2019 e per avviare il “pacchetto” di interventi sugli altri 34 manufatti monitorati. Intanto c’è l’ipotesi puntelli di sostegno e per questo l’assessore ha incontrato i referenti di Aipo.