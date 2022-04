Via Boccaccio a Monza: a sinistra le mura del Parco e l’ingresso del tennis, a destra l’incrocio con viale Petrarca (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: investita in via Boccaccio, 57 di Lissone in prognosi riservata È stata trasporta a Niguarda in codice rosso la donna di 57 anni, di Lissone, che nel pomeriggio di domenica 17 aprile è stata investita a Monza tra via Boccaccio e viale Petrarca.

È in prognosi riservata la donna che è stata investita nel pomeriggio di domenica 17 aprile in via Boccaccio a Monza. L’incidente è accaduto intorno alle 17.30: stando alla prima ricostruzione della polizia locale, la 57enne di Lissone stava attraversando la strada dalla zona del tennis verso il centro, all’altezza di viale Petrarca, quando è stata investita da un’auto diretta verso viale Regina Margherita, in un punto senza strisce pedonali. Soccorsa, la donna è stata trasferita a Niguarda in codice rosso.

