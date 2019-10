Monza camion bici via Boito (Foto by Edoardo Terraneo)

Monza, incidente tra una bicicletta e un camion in via Boito Se l’è cavata senza gravi conseguenze il ciclista rimasto coinvolto martedì mattina in un incidente con un camion in via Boito all’altezza dell’incrocio con via Leoncavallo.

Se l’è cavata senza gravi conseguenze il ciclista rimasto coinvolto in un incidente con un camion di un servizio di spurghi in via Boito all’altezza dell’incrocio con via Leoncavallo. È successo nella tarda mattinata di martedì 22 ottobre e il ciclista, 41 anni, è stato trasportato in codice verde per accertamenti all’ospedale San Gerardo. Sul posto la polizia locale cui toccherà accertare la dinamica.

Un altro incidente ha coinvolto una bicicletta in giornata a Monza: una donna di 77 anni è stata investita in via Lipari. Anche in questo caso tutto si è risolto senza conseguenze, con la donna che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

