radaelli Monza Incidente autobus camion via Taccona (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, incidente tra un autobus di linea e la motrice di un camion Tre persone soccorse, nessun ferito grave nell’incidente che sabato 22 giugno ha coinvolto a Monza la motrice di camion e un autobus di linea. È successo poco prima delle 12.30 in via della Taccona.

Tre persone soccorse, nessun ferito grave nell’incidente che sabato 22 giugno ha coinvolto a Monza la motrice di camion e un autobus di linea. È successo poco prima delle 12.30 in via della Taccona, quando ancora la pioggia cadeva battente.

radaelli Monza Incidente autobus camion via Taccona

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Per cause al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto un autobus del trasporto pubblico in uscita da via Sorteni si è scontrato con la motrice: l’autobus è rimasto fermo in mezzo alla strada, il mezzo pesante è finito fuori strada. Soccorsi una donna di 62 anni e due uomini di 44 e 53 anni, nessuno è stato trasportato in ospedale.

radaelli Monza Incidente autobus camion via Taccona

(Foto by Fabrizio Radaelli)

© RIPRODUZIONE RISERVATA