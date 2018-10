Monza, incidente tra cinque veicoli sulla Tangenziale nord: due feriti, traffico e code Traffico congestionato e code nel pomeriggio di mercoledì 24 ottobre per un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, tra cui un camion e due furgoni, sulla Tangenziale nord in direzione Monza: due persone in ospedale in codice giallo.

Ha coinvolto cinque veicoli l’incidente che nel primo pomeriggio di mercoledì ha congestionato il traffico sulla tangenziale nord in direzione Monza all’altezza dell’uscita per Cinisello Balsamo. È successo poco dopo le 14.30. Nessun ferito grave, tanto spavento per le sei persone coinvolte. Da una prima ricostruzione un camion avrebbe tamponato una macchina che a sua volta sarebbe andata contro un furgone, innescando un incidente che nel bilancio conta anche un’altra auto e un secondo furgone. Le due persone alla guida delle auto sono state trasportate in ospedale in codice giallo.

Sul posto due ambulanze, automedica, la polizia stradale, carro attrezzi e gli ausiliari della viabilità. l’incidente è avvenuto sulla corsia centrale e il traffico è stato messo in seria difficoltà.



Un pomeriggio non facile: a un paio di chilometri di distanza, nel tunnel di viale Lombardia verso Milano, un altro tamponamento tra un camion, una utilitaria e un furgone.



