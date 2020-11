Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, incidente tra auto e ambulanza: una seconda lettiga per trasportare il paziente Poco prima di mezzogiorno di martedì 24 novembre in viale Brianza a Monza un’ambulanza che trasportava una persona al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo si è scontrata con un’auto. Necessario l’intervento di un’altra lettiga. Conducenti illesi.

È stato necessario l’intervento di una seconda ambulanza per completare il trasporto di un paziente al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo dopo che il mezzo su cui stava viaggiando è rimasto coinvolto in un incidente in viale Brianza, a Monza.



Monza incidente ambulanza viale Brianza

È successo poco prima di mezzogiorno di martedì 24 novembre: l’autolettiga proveniva dal centro città con dispositivi sonori e luminosi in funzione e, superato l’ingresso al parco di Porta Monza, si è scontrata con un’auto Mercedes condotta da un monzese che stava svoltando a sinistra in un passo carraio. L’impatto è stato forte, l’ambulanza ha virato sulla corsia opposta ed finita contro un albero.



Entrambi i conducenti sono rimasti illesi, una seconda autolettiga ha portato a termine il trasporto. Rilievi a cura del nucleo mobile della polizia locale.

