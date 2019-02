Monza: incidente in viale Libertà, motociclista ferito

Monza incidente via Libertà (Foto by Fabrizio Radaelli)

È stato trasportato in codice rosso un motociclista coinvolto in un incidente stradale in viale Libertà a Monza poco prima delle 13.30 di giovedì 21 febbraio. L’uomo, 48 anni, è rovinato a terra nell’impatto con un’auto nel tratto che porta verso viale Stucchi, all’altezza del centro scommesse. Sul posto la polizia locale.

Lo scooter viaggiava in direzione di Monza, la Clio condotta da una monzese di 54 anni era in direzione opposta: i mezzi si sono urtati sulle fiancate sinistre e l’uomo ha riportato traumi alle gambe per cui è stato necessario il ricovero nel reparto di ortopedia. È grave, non in pericolo di vita. La dinamica esatta è al vaglio dei vigili che stanno acquisendo testimonianze e filmati degli impianti di videosorveglianza.

