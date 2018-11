Il mezzo incidentato in via Marconi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, incidente in via Marconi: un camionista perde la vita Grave incidente stradale venerdì 9 novembre attorno alle 11 in via Marconi, a Monza: un autoarticolato proveniente da Sesto San Giovanni, ha centrato la cuspide all’ingresso della Tangenziale Nord e ha fatto un testacoda abbattendo anche un lampione. Nulla da fare per il conducente del mezzo. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni.

Grave incidente stradale venerdì 9 novembre attorno alle 11 in via Marconi, a Monza. Coinvolto un mezzo pesante. Un 40enne italiano è deceduto e una donna di 52 anni e un uomo di 46 sono rimasti lievemente feriti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, sul posto con due pattuglie insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi di soccorso inviati dal 118, due ambulanze e un’automedica, il 40enne, conducente di un autoarticolato, proveniente da Sesto San Giovanni, avrebbe perso il controllo - forse dopo aver centrato la cuspide del guard rail all’uscita della Tangenziale - e fatto un testacoda, abbattendo anche un lampione. Il colpo, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni e il traffico deviato su via Buonarroti e Brugherio con inevitabili code.

Alle 15 il tratto era ancora chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

