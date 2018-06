Monza, incidente in via Libertà, grave motociclista. E nella notte tanti ventenni soccorsi dopo scontri Grave incidente, nella mattina di domenica 3 giugno, in via Libertà a Monza. Per cause ancora in via di accertamento, ma che dovrebbero essere ricondotte alla manovra azzardata compiuta da uno dei mezzi coinvolti, un motociclista di 35 anni è finito contro un furgone bianca.

Grave incidente, nella mattina di domenica 3 giugno, in via Libertà a Monza. Per cause ancora in via di accertamento, ma che dovrebbero essere ricondotte alla manovra azzardata compiuta da uno dei mezzi coinvolti, un motociclista di 35 anni a bordo una dina Ducati è finito contro un furgone bianca. Il sinistro è avvenuto accanto al nuovo store dell’Esselunga. Il centauro stava provenendo da Concorezzo in direzione Monza quando ha impattato con la fiancata del grosso furgone che stava uscendo dal parcheggio del supermercato. I soccorsi sono stati immediati: sono intervenuti sul posto i carabinieri di Monza, la polizia locale monzese, l’ambulanza della Croce bianca di Brugherio che ha trasportato il ferito all’ospedale Niguarda di Milano e un’automedica.

Quello di Monza è stato soltanto l’ultimo di una lunga serie di incidenti che hanno funestato le strade brianzole nella notte tra sabato e domenica. Tra i più gravi la collisione tra due auto avvenuta, a una manciata di minuti dalla mezzonotte, in via Bergamo a Vimercate e che ha visto coinvolti nello scontro un bimbo piccolo di un anno, una ragazzina di 16 anni, altri tre ragazzi intorno ai vent’anni e due adulti. Sul posto una pattuglia di carabinieri e ben tre ambulanze che hanno portato i feriti, nessuno è in condizioni critiche, negli ospedali di Monza, Vimercate e al San Raffaele di Milano.

Mezz’ora dopo,a Giussano, una macchina con a bordo 5 giovanissimi si è ribaltata in via Como. Nessun ferito, solo tanto spavento per gli occupanti (tra loro anche un ragazzino minorenne) che hanno chiuso insieme ai carabinieri di Seregno un sabato sera di divertimento.

Altro ribaltamento, a dieci minuti dall’una di notte, a Verano Brianza, in via Sauro, con una macchina con a bordo un uomo di 50 anni e due minorenni.Due ambulanze giunte sul posto, con una pattuglia dei carabinieri di Seregno, hanno portato altrettanti feriti lievi negli ospedali di Desio e di Carate Brianza.

