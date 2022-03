Monza: incidente in via Cederna, grave motociclista di 46 anni Incidente in via Cederna a Monza nella serata di sabato 5 marzo: ferito un motociclista monzese di 46 anni trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Accertamenti in corso della polizia locale.

È ricoverato in gravi condizioni in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano il motociclista coinvolto in un incidente sabato sera in via Cederna a Monza. È successo poco prima delle 22.30, coinvolte la moto dell’uomo e un’auto: sulla dinamica sono in corto gli accertamenti della polizia locale.

Il ferito, un monzese di 46 anni, è stato soccorso in codice rosso e trasportato con lo stesso grado di gravità all’ospedale monzese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA