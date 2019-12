Monza: incendio nel market dei lampadari, intervento nella notte Vigili del fuoco e carabinieri in via Buonarroti a Monza nella notte per un incendio nel capannone che ospita un market di lampadari, luci e materiale elettrico per la casa. Nessun ferito, stabile inagibile.

Vigili del fuoco e carabinieri nella notte tra sabato e domenica 15 dicembre in via Buonarroti a Monza per un incendio nel capannone che ospita un market di lampadari, luci e materiale elettrico per la casa di proprietà cinese. L’intervento intorno alle 2, le cause sono in corso di accertamento. L’incendio ha interessato l’intero capannone, che è stato dichiarato inagibile. Nessuno è rimasto ferito, per precauzione e in supporto al lavoro dei vigili del fuoco in via Michelino da Besozzo si sono portate diverse ambulanze.

