Monza: incendio in piena notte al sesto piano di un condominio, famiglie si riversano per strada

I residenti, svegliati di soprassalto dall’acre odore di fumo che ha invaso le loro case si sono riversati per strada, in piena notte: erano le tre di mercoledì quando in un appartamento al sesto piano di un condominio di via Beethoven, nel quartiere Cazzaniga di Monza, è scoppiato un incendio le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità.