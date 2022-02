Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Sarah Valtolina)

BOSCHERONA incendio al laghetto intervento due mezzi dei Vigili del fuoco (Foto by Sarah Valtolina)

Monza, incendio alla Boscherona: spegnimento complicato dal vento Vigili del fuoco al lavoro nella mattina di lunedì 7 febbraio al laghetto della Boscherona, a Monza. A quanto riferiscono alcuni residenti pare che nella giornata di domenica 6 febbraio in un bidone di metallo sono state bruciati alcuni foglie e rami.

Non è solo il vento forte ad aver impegnato i vigili del fuoco. Lunedì 7 febbraio, verso le 9.30 i residenti che abitano intorno al parco della Boscherona, al confine tra i quartieri di San Biagio e San Fruttuoso, a Monza, hanno avvistato un’alta e densa colonna di fumo che si alzava dal laghetto dove si danno appuntamento i pescatori.

Immediato l’intervento di un mezzo dei Vigili del fuoco, a cui se ne è aggiunto un secondo circa mezz’ora dopo.

Gli uomini hanno dovuto lottare non poco con le fiamme proprio a causa delle fortissime raffiche di vento. A rendere ancora più pericolosa l’operazione di spegnimento sono stati i rami che a decine, proprio a causa del forte vento, si sono staccati dalla fila di alberi che costeggiano il perimetro del parco della Boscherona.

A quanto riferiscono alcuni residenti pare che nella giornata di domenica 6 febbraio, quando ancora la zona non era spazzata dalle raffiche, in un bidone di metallo sono state bruciati alcuni foglie e rami. Possibile il forte vento abbia riacceso i tizzoni non del tutto spenti, riavviando l’incendio a diverse ore di distanza.

BOSCHERONA incendio al laghetto intervento due mezzi dei Vigili del fuoco

(Foto by Sarah Valtolina)

Le fiamme si sono levate dietro al bar del laghetto. L’intervento tempestivo dei Vigili del fuoco è servito a circoscrivere le fiamme.

Nell’area della Boscherona, per tutta la mattinata, si è continuato ad avvertire odore di fumo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA