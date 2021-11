Monza: incendio al secondo piano di un negozio in viale Sicilia - VIDEO Il rogo è scoppiato nella serata di martedì 8 novembre: interessato il secondo piano di una attività commerciale. Le cause sono al vaglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale all’opera per 3 ore. Nessun ferito.

Incendio nella serata di martedì 8 novembre in via Sicilia, a Monza: interessato il secondo piano di una attività commerciale. Le cause sono al vaglio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale con una autopompa, una autoscala e un carro soccorso del Comando di Monza e una autopompa del distaccamento di Desio. L’intervento di spegnimento è iniziato alle 17.30 ed è durato oltre 3 ore. Le squadre sul posto, una volta spente le fiamme, hanno provveduto - utilizzando un apposito estrattore - a liberare i locali dal fumo per poter procedere alla bonifica. Non ci sarebbero feriti né intossicati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA