Monza: inaugurato il parco Nemo, l’area giochi senza barriere nel quartiere Cazzaniga Inagurato a Monza il nuovo parco inclusivo di via Donizetti (con ingresso anche da via Clementi), nel quartiere Cazzaniga. Si chiama Nemo come il pesciolino “con una pinna atrofica”.

Si chiama Nemo, come il tenero pesciolino creato dalla Disney, il nuovo parco inclusivo di via Donizetti (con ingresso anche da via Clementi), nel quartiere Cazzaniga. Il nome non è stato scelto a caso dato che il piccolo e coraggioso pesce pagliaccio aveva una pinna atrofica. Nel giardino monzese sono presenti rampe multiattività, giostra rotante, giochi a molla e altalene: il parco giochi permetterà a tutti i bambini di giocare insieme senza alcuna barriera architettonica. E se dovessero cadere: la pavimentazione è antitrauma in gomma.

La struttura è stata inaugurata ufficialmente venerdì in occasione della «Giornata internazionale delle persone con disabilità».

Il progetto ha previsto la riqualificazione di un’area verde di 1.800 metri quadri che è stata piantumata con alberi (Carpinus betulis, Fagus Sylvatica, Acer Platanoides e Tilia Grandifolia) e cespugli (Lagerstroemia) autoctoni. Inoltre lo spazio verde è stato completato con vialetti, arredo urbano (panchine, cestini e una fontanella), recinzione, impianto di irrigazione e di illuminazione. Il comparto ludico, invece, è stato realizzato su un’area di 180 metri quadri e comprende rampe multiattività con accesso facilitato e pannelli gioco a terra pensati per tutti i bambini, una giostra inclusiva rotante in acciaio, due giochi a molla oscillanti in acciaio che riprendono figure di animali e due altalene a due posti di cui una inclusiva.

L’investimento dell’operatore privato ammonta a poco più di 141mila euro (89.793 euro per l’area verde a scomputo degli oneri di urbanizzazione e 51.564 per il parco giochi inclusivo come contributo aggiuntivo).

Alla mattinata inaugurale erano presenti, insieme al sindaco Dario Allevi e all’assessore alle Politiche del Territorio e all’Ambiente Martina Sassoli, anche i piccoli alunni della vicina scuola primaria Salvo d’Acquisto che si sono divertiti sui nuovi giochi.

