Monza: in via Silva nasce il nuovo Villaggio dell’Innovazione (anche) per il coworking Partono lunedì 14 febbraio i primi scavi per l’avvio del cantiere del nuovo Villaggio dell’Innovazione in via Silva a Monza, con spazio coworking soprattutto per donne e giovani. Fine lavori prevista per ottobre.

Partono lunedì 14 febbraio i primi scavi per l’avvio del cantiere del nuovo Villaggio dell’Innovazione in via Silva, accanto al centro civico San Giuseppe-san Carlo, a Monza. Una struttura che andrà a integrarsi con i fabbricati vicini (nei pressi sorge anche il Centro Diurno Disabili Silva) che sarà dotata di fibra e cablaggio per potere diventare uno spazio di coworking rivolto soprattutto alle donne e ai giovani.

«Sarà comunque una struttura flessibile - anticipa l’assessore alle Politiche del territorio e ambiente Martina Sassoli - un punto a disposizione della cittadinanza e delle associazioni. La presenza del centro civico e del CDD farà in modo che si presti ad ospitare iniziative di vario genere».

La gestione sarà, comunque, affidata al settore partecipazione del Comune. Nell’area sorgerà anche un bar, come richiesto dalla consulta di quartiere, e un piccolo porticato nel verde che sarà fruibile, anche dagli abitanti del rione, durante la bella stagione. La struttura era attesa da tempo.

I lavori per la costruzione, stimati in circa 346.000 euro (di cui 300.000 per la sola parte edile) dovrebbero durare un trimestre, ma le porte d’ingresso si apriranno solo una volta ottenuti i necessari permessi.

“In base al nostro cronoprogramma - precisano i progettisti dello Studio tecnico associato di Ingegneria e Architettura di via San Gottardo a Monza - pensiamo che la struttura potrà aprire a ottobre”.

