Carcassa auto e rifiuti abbandonati in via Nievo (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: in via Nievo abbandonata auto incidentata, senza targa e senza vetro posteriore Si trova non lontano dal centro tamponi di viale Stucchi. All’interno vi sono pezzi di ricambio e tutto intorno giacciono sacchi di spazzatura in un’atmosfera di profondo degrado

Non bastava più abbandonare la spazzatura non differenziata, i materiali edili e i vecchi elettrodomestici non più funzionanti pur di evitare di andare all’isola ecologica. Ora si abbandonano pure le vecchie automobili.

È bastato allontanarsi di poco dal frequentatissimo centro tamponi di viale Stucchi per fare la macabra scoperta. In via Nievo, non molto distante dall’incrocio con il trafficato viale, è stata lasciata un’automobile incidentata sul retro, privata della targa e del vetro posteriore. Si tratta di un modello abbastanza recente con la carrozzeria in apparente buono stato. L’interno della vettura appare, però, danneggiato.

All’interno vi sono pezzi di ricambio e tutto intorno giacciono sacchi di spazzatura in un’atmosfera di profondo degrado. Probabilmente si tratta di un’automobile rubata e lasciata in una zona che pare diventata terra di nessuno soprattutto nelle ore serali e notturne.

