Messa in sicurezza via Pacinotti

Monza: in rovina ma “abitato”, la polizia locale mette in sicurezza un immobile di via Pacinotti L’intervento è scattato dopo ripetute segnalazioni di presenze nello stabile a causa del cancello aperto. È stato svolto da quattro agenti del Nost, il Nucleo Operativo di Sicurezza Tattica, insieme a due colleghi del nucleo di polizia edilizia.

La polizia locale di Monza, in seguito a ripetute segnalazioni, è intervenuta per mettere in sicurezza un immobile abbandonato e “abitato” in via Pacinotti. Nell’edificio, secondo quanto riferito agli agenti da alcuni cittadini, dato che il cancello era parzialmente aperto, ci sarebbe stata la costante presenza di persone senza alcun titolo, probabilmente a caccia di un tetto sotto il quale ripararsi.

L’intervento è stato svolto da quattro agenti del Nost, il Nucleo Operativo di Sicurezza Tattica, insieme a due colleghi del nucleo di polizia edilizia. «Avevamo prescritto alla proprietà, tramite apposita ordinanza sindacale, di provvedere entro 30 giorni dalla pubblicazione della stessa a circoscrivere ogni accesso all’area interessata e a ripristinare le condizioni di sicurezza del cancello dell’edificio, in modo da impedire che qualcuno vi entrasse – spiega l’Assessore comunale alla Sicurezza Federico Arena - Per questi motivi, nella giornata di ieri, l’area è stata chiusa e messa in sicurezza dalla proprietà con l’ausilio della Polizia locale».

