(Foto by Fabrizio Radaelli)

La ghost bike in ricordo di Matteo Trenti in via Azzone Visconti a Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza in ricordo di Matteo Trenti: una panchina in ricordo della vittima della strada Il primo aprile la cerimonia ufficiale in ricordo di Matteo Trenti, il ragazzo di Monza vittima della strada nel 2015 lungo via Azzone Visconti. La proposta della Fiab accolta dal Comune.

Sarà dedicata al ricordo di Matteo Trenti la nuova panchina che il Comune poserà accanto alla bicicletta bianca che si trova in via Azzone Visconti, a Monza, nel punto in cui il sedicenne fu travolto la sera del 30 marzo 2015, mentre pedalava lungo la strada.

Un’iniziativa voluta e richiesta da Fiab Monza e accolta dall’Ufficio giardini del Comune. Il prossimo 1 aprile, nel settimo anniversario della morte del ragazzo, verrà inaugurata la panchina, che verrà collocata nel piccolo triangolo erboso tra via Visconti e l’uscita di via Cernuschi.

Sarà una panchina metallica, composta da tubolari, più resistente delle panchine di legno e quindi meno soggetta ad atti vandalici.

«Purtroppo negli anni abbiamo assistito più volte a odiosi atti vandalici e persino al furto della bicicletta bianca posata in ricordo di Matteo – ha spiegato l’assessore Andrea Arbizzoni che ha seguito l’iter burocratico per la posa della nuova panchina, insieme all’Ufficio giardini del Comune e al dirigente, Gabriele Cristini -. Nonostante questo l’amministrazione ha sempre provveduto a intervenire per ripristinare il decoro di quel luogo di ricordo. È un messaggio verso i vandali e gli ignoranti, sperando che nessuno più deturpi quell’area».

La ghost bike bianca dedicata a Matteo Trenti era stata posata da Critical mass due mesi dopo l’incidente. Più volte vandalizzata e persino rimossa dal suo posto, a gennaio 2020 era stata poi ricollocata e arricchita con una targa incastonata nel basamento di cemento, dopo che ignoti l’avevano rimossa ancora una volta dal suo stallo.

