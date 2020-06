Monza, in quattro spacciano davanti a mamme e bambini: arrestati dalla polizia Blitz sabato pomeriggio nei giardini di via Azzone Visconti dopo che i quattro pusher, tutti stranieri, hanno venduto della marijuana a un brugherese. Sono stati trovati in possesso di una trentina di grammi di marijuana, di una ventina di grammi di hashish e di 180 euro in contanti.

La polizia di stato di Monza ha arrestato sabato pomeriggio per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti quattro stranieri, tre originari del Gambia e uno della Nigeria, due residenti a Monza, uno a Bernareggio e un altro a Milano. I quattro sono stati colti in fragranza a cedere dell’hashish, 1,6 grammi, a un italiano del ‘77 residente a Brugherio. Lo spaccio è avvenuto in pieno giorno, sotto gli occhi di mamme e bambini (e degli agenti appostati), nel giardino pubblico di via Azzone Visconti, in città.

Secondo quanto riferito dai poliziotti, che costantemente tengono sotto controllo il giardino, ma anche altre zone “sensibili”, dalla stazione a piazza Cambiaghi, piazza Trento e Trieste e il giardino di via Artigianelli, i quattro pusher, esperti, si passavano la “roba”, occultata sotto una panchina o negli slip, l’uno con l’altro prima di consegnarla al “cliente”.

Scattato il blitz, una volta fermato il brugherese, i quattro stranieri sono stati perquisiti. Tre sono stati trovati in possesso complessivamente di una trentina di grammi di marijuana e di una ventina di grammi di hashish e di 180 euro in contanti. I quattro sono stati associati alle camere di sicurezza della questura in attesa dell’udienza di convalida.

