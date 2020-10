Monza code tamponi intorno a ospedale vecchio per test al punto Drive Through di via Magenta

Monza, in coda per il tampone all’ospedale vecchio: traffico paralizzato nella zona di via Cavallotti Traffico paralizzato sabato mattina a Monza in via Cavallotti, via Volturno e zone limitrofe per quanti si sono presentati per sottoporsi al tampone nel punto Drive through di via Magenta all’ospedale vecchio.

Auto ferme in coda, motore spento, persone in strada. Traffico paralizzato sabato a Monza in via Cavallotti, via Volturno e zone limitrofe per quanti si sono presentati fin dalla mattina presto per sottoporsi al tampone nel punto Drive through di via Magenta all’ospedale vecchio.

Tutti fermi e attesa anche di 3-4 ore, una situazione già riscontrata in settimana che sabato mattina si è acuita. È dei giorni giorni scorsi la notizia che è allo studio l’allestimento di un secondo punto tampone in città dedicato alle scolaresche.

