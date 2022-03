Monza: in bicicletta sulle vie di sei donne protagoniste della storia locale e nazionale L’appuntamento organizzato da Fiab per domenica 6 marzo si intitola “Le vie delle donne”, sei protagoniste della storia locale e nazionale. Da suor Virginia De Leyva e Teodolinda a Grazia Deledda e il loro rapporto con il mondo maschile.

Una pedalata attraverso “Le vie delle donne”. Un’occasione per stare in compagnia e per scoprire la vita, le opere e il pensiero di sei protagoniste della storia locale e nazionale alle quali sono intitolate altrettante vie di Monza. Ad organizzare la passeggiata su due ruote è l’ Associazione FIAB Monza In Bici. L’appuntamento è per domenica 6 marzo alle 10.30 in piazza Trento e Trieste. Capofila della “spedizione” sarà Giulia Bonetti, un’esperta guida che traccerà i profili di Santa Margherita, Santa Maddalena, suor Virginia De Leyva, Teodolinda, Eleonora Duse, Grazia Deledda e il loro rapporto con il mondo maschile.

Il percorso, di facile accesso a tutti, sarà effettuato a tappe e si inoltrerà per circa 3 chilometri. L’arrivo è previsto, sempre in piazza Trento e Trieste, alle 12.30. Per partecipare è richiesto un contributo di 3 euro per i soci dell’associazione e di 5 euro per i non soci. Occorre prenotarsi scrivendo all’indirizzo mail: [email protected]

