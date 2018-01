Monza: in auto con tre amici una 22enne perde il controllo e si schianta contro una vettura in sosta

In auto con tre amici, tutti poco più che ventenni, per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Monza, ha preso il controllo dell’auto, una Fiat 500, e si è schiantata contro una vettura in sosta, una Fiat Croma. È accaduto nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 gennaio, alle 3, in pieno centro, a Monza, in via Vittorio Emanuele II.