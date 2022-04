Monza, in auto con (tanta) droga: due arresti dei carabinieri, sequestrati oltre 2 chili di hashish e cocaina e quasi 10mila euro Doppia brillante operazione dei militari della locale Compagnia dell’Arma: il primo soggetto ha tentato la fuga in zona Parco, aveva numerose dosi di cocaina. Il secondo viaggiava con la droga nella vettura.

I carabinieri della Compagnia di Monza hanno sequestrato quasi 2,3 chili di droga in due distinti interventi con altrettanti soggetti, arrestati. Il primo blitz ha visto protagonisti i militari motociclisti che hanno adocchiato un uomo seduto in auto, nei pressi del Parco, che alla loro vista è sceso repentinamente e si è dato alla fuga a piedi lanciando un involucro al cui interno i carabinieri hanno scoperto 35 dosi di cocaina. Il fuggitivo è stato prontamente bloccato. Addosso aveva anche 900 euro in contanti. Ma non è finita: nella sua abitazione sono state rinvenute altre 161 dosi di cocaina e ben 9.000 euro in contanti. Complessivamente il sequestro ha riguardato 233 grammi di cocaina. Il soggetto, originario del Marocco. è stato arrestato.

Medesima sorte (e modus operandi simile) anche per il secondo arrestato, un 36enne del Milanese, sorpreso nell’auto con ben 2 chili di hashish in 20 panetti e 26 grammi di cocaina. Come il 35enne in sosta in zona Parco, anche questo automobilista ha cercato di fuggire a piedi ma è stati subito fermato. A casa aveva un bilancino di precisione. Anche lui è stato arrestato e tradotto nel carcere locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA