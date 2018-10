Monza, in auto con il figlio finisce contro un albero in via Adigrat Una donna ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro un albero: il figlio, in auto con lei, ha chiamato il 118 in quanto la donna sarebbe stata colta da un malore. Attimi concitati nel pomeriggio di martedì 16 ottobre in via Adigrat, a Monza. Sul posto la polizia locale, un’ambulanza e una auto medica.

Una donna ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro un albero: il figlio, in auto con lei, ha chiamato il 118 in quanto la donna sarebbe stata colta da un malore. Attimi concitati nel pomeriggio di martedì 16 ottobre in via Adigrat a Monza. Per cause al vaglio della polizia locale, una vettura è terminata violentemente contro un albero sul ciglio strada. La conducente, 48enne, sarebbe stata colta da un malore. Il figlio, con lei in auto sul sedile del passeggero, illeso, ha chiamato i soccorsi con il cellulare. Sul posto sono arrivate in pochi minuti un’ambulanza e una auto medica allertate in codice rosso declassato successivamente in codice giallo.

