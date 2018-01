Monza, “Immigrazione e sicurezza”: convegno al Cittadino con Allam, Rolla e Allevi L’appuntamento con Magdi Cristiano Allam, monsignor Rolla e il sindaco Allevi è per mercoledì 10 gennaio alle 20.30 nell’auditorium del Cittadino a Monza: si parla di “Immigrazione e sicurezza” nella realtà della città.

“Immigrazione e sicurezza” soprattutto per quanto riguarda la realtà di Monza. È il titolo, e il tema, del convegno in programma mercoledì 10 gennaio, a partire dalle 20.30 nell’auditorium del Cittadino di Monza, in via Longhi 3. Intervengono Magdi Cristiano Allam, giornalista e scrittore, monsignor Maurizio Rolla, vicario episcopale nel Lecchese dal 2012 (in passato parroco a San Biagio) e il sindaco monzese Dario Allevi. Modera il direttore del Cittadino, Claudio Colombo.

L’iniziativa è organizzata da Adalberto Valenti, medico impegnato nel volontariato e nel sociale e presidente dal 2015 al 2016 del Rotary club Assago Fiori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA