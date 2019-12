Monza: il Veliero in piazza con Christmas Carols, aspettando il debutto su RaiUno Dopo Lissone il Veliero di Monza si prepara al concerto Christmas Carols all’arengario domenica 15 dicembre (alle 15), con tanti ospiti. In attesa del debutto sui RaiUno di lunedì 16.

Tra i grandi classici del Natale monzese ci sono loro: gli attori della compagnia teatrale il Veliero che dopo il debutto di sabato 14 a Lissone saranno domenica, 15 dicembre, all’arengario. Aspettando il grandioso esordio di due di loro su RaiUno per la fiction “Ognuno è perfetto”, in programma il 16, 17 e 18 dicembre in prima serata, gli attori si trasformano in cantori e alle 15 eseguiranno all’arengario il “Christmas Carols”.

LEGGI gli attori del Veliero su RaiUno

“Passate a trovarci, avremo l’occasione per scambiarci gli auguri e più piccoli potranno salutare il nostro bravissimo Babbo Natale” annuncia la compagnia teatrale che avrà come complice l’International School of Monza. Tra i partner dell’edizione 2019 anche la maestra di canto Maria Ferraro della PauZero Band, il maestro Luca Pavanati e i suoi allievi, Tiziana Cisternino (artista del coro del Teatro alla Scala), Antonella Marescalco della Interceptor Tina Turner Tribute, i musicisti della PauZero Band.

© RIPRODUZIONE RISERVATA