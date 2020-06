La sala Chaplin del Binario 7 in epoca pre Covid (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, il teatro riapre: la Fase B7 del Binario 7 tra spettacoli e seminari estivi Quattro spettacoli, un evento live, laboratori per bambini e ragazzi, seminari intensivi: è la Fase B7 del teatro Binario 7 che si è organizzato per la ripartenza (estiva) dopo il via libera del governo.

Due laboratori teatrali, due seminari intensivi, quattro spettacoli, un evento live: il Binario 7 prova a rimettere in moto la grande macchina di via Turati a Monza e presenta la stagione estiva “Fase B7”. L’annuncio dopo avere recepito il via libera alle attività teatrali a partire dal 13 giugno e avere messo a punto il protocollo di sicurezza che passa dai percorsi di accesso e uscita vincolanti, dal numero di frequentatori ridotto, dalle misure di sanificazione.

“Il nostro entusiasmo nel dare un segnale di ripartenza è unito all’impegno per riaprire in piena sicurezza, nel rispetto della salute di tutti” ha scritto la direzione parlando di ingressi individuali, obbligo di mascherina, termometro all’accesso, obbligo di utilizzare il dispenser per il gel igienizzante, aree di entrata e attesa dotate di segnaletica orizzontale per garantire la distanza interpersonale. Il teatro si impegna a sanificare tutti gli spazi dopo l’utilizzo e impone regole per il deflusso dai locali. I numeri: 65 posti a sedere per la sala Chaplin degli spettacoli, laboratori e seminari per 14 persone più due insegnanti per gli allievi fino a 11 anni e per 16 persone più un insegnante per gli allievi dai 12 anni in su.

Il programma - tutte le informazioni sul sito del Binario 7 - parte il 19 giugno con i laboratori teatrali per i bambini dai 6 agli 11 anni: “Un semplice percorso di giochi, esercizi e piccole situazioni teatrali che guideranno il bambino, come singolo e come membro di un gruppo, alla scoperta delle proprie capacità espressive, fisiche e creative, al fine di comprendere giocando anche nuove possibilità di relazione con l’altro”. Pranzo al sacco. Il laboratorio è organizzato anche nella sede di Vimercate, presso lo Spazio Heart, nella settimana dal 22 al 26 giugno, docenti Mirko Rizzi e Daniele Crasti. Lo stesso vale per il laboratorio destinato agli adolescenti.

I seminari intensivi sono invece “Io e l’altro” con Corrado Accordino, Valentina Paiano, Alessia Vicardi, Luca Spadaro (dai 18 anni) e “Comico” con Alfredo Colina (dai 18 anni).

Poi gli spettacoli: il 19 e 20 giugno “Gli anarchici live show” con Gregory Bonalumi, Alfredo Colina, Barbara Bertato; il 26 e 27 giugno Corrado Accordino è “Il cattivo bambino”; il 3 e 4 luglio “Le direzioni dell’amore” di e con Barbara Bertato e Alfredo Colina; il 10 e 11 luglio “Mai fu la nostra vita cosi piena...” con Enrico Roveris e gli insegnanti della scuola; il 17 e 18 luglio “Se potessero, si prenderebbero sottobraccio” con gli allievi della Scuola di teatro Binario 7. Biglietti a 10 euro, acquistabili esclusivamente online dal sito binario7.org.

