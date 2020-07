Monza: il suo cane finisce nel canale Villoresi, si butta in acqua e lo salva Un cinquantenne monzese è riuscito a salvare l’animale e ad uscire dall’acqua illeso prima dell’arrivo dei carabinieri, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e a personale sanitario con un’ambulanza inviato dal 118

Quando il suo cane è caduto accidentalmente nel canale Villoresi, all’altezza di via Pacinotti, a Monza, non ci ha pensato due volte e si è buttato in acqua per salvarlo, sfidando le correnti, mettendo in pericolo anche la sua vita.

E’ accaduto nella serata di giovedì 23 luglio. Il padrone del cane, un cinquantenne monzese, all’arrivo dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza, insieme a personale dei Vigili del Fuoco e del 118, era già riuscito autonomamente a uscire dall’acqua in compagnia del suo cane, illeso. Il cinquantenne precauzionalmente è stato trasportato - in codice verde - all’ospedale San Gerardo per essere sottoposto ad accertamenti.

