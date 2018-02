Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, il sogno di Morgan: un concerto in Villa Reale con ospiti internazionali Morgan ha presentato il suo sogno allo Sporting club di Monza: un grande concerto in Villa Reale con ospiti internazionali e un’orchestra sinfonica composta da studenti delle scuole di alta formazione del territorio. Per questo chiede l’aiuto delle imprese

Un concerto che abbia come sfondo la Villa Reale, con ospiti internazionali e un’orchestra sinfonica composta da studenti delle scuole di alta formazione sul territorio. Il sogno di Morgan è che Monza diventi una città leader sulla scena musicale, sfruttando al meglio le sue bellezze e chiedendo il sostegno delle imprese.

Il musicista monzese ne ha parlato venerdì sera 23 febbraio allo Sporting club davanti a una platea che comprendeva mezza giunta di Monza (il sindaco Dario Allevi e gli assessori Andrea Arbizzoni, Massimiliano Longo e Desiré Merlini) , ma anche Maria Alberta Mezzadri, consigliere della Fondazione Comunità Brianza nonchè docente del liceo Zucchi, l’imprenditore Gianni Caimi della Caimi Brevetti e alcuni volti noti dello spettacolo come Aldo Baglio, Andy del Bluvertigo (la band in cui esordì Morgan), Fausto Leali e Piero Cassano, ex dei Matia Bazar. Presente anche Carlo Cappuccio, presidente dello Sporting club.

Il megaconcerto potrebbe diventare il primo di una serie di eventi, magari di un festival che abbia proprio Monza come punto di riferimento. «È una sfida di tipo leonardesco -ha spiegato Morgan- dove si combinano arte, impresa, invenzione e successo»

