Monza, il sindaco Allevi scrive ai dirigenti per l’ultimo giorno di scuola di quinta elementare e terza media

Monza Il sindaco Dario Allevi in visita alla scuola Volta nel 2019 (Foto by Fabrizio Radaelli)

Saranno i dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Monza a decidere se organizzare un ultimo giorno in sicurezza per gli studenti di quinta elementare e terza media. Il sindaco Dario Allevi infatti ha firmato una lettera per chiedere ai dirigenti delle scuole pubbliche e paritarie di favorire l’incontro, comunicando la possibilità di poter usufruire di qualsiasi spazio del Comune capace di garantire ogni misura di sicurezza.

«Sì, perché ora che siamo agli sgoccioli di questo anno scolastico così anomalo, ho pensato ai bambini di 5^ elementare e ai ragazzi di 3^ media che non potranno concludere insieme il loro ciclo formativo, né vivere il momento speciale dei saluti e di quel mitico conto alla rovescia del suono dell’ultima campanella - ha fatto sapere il sindaco nel quotidiano aggiornamento sulla situazione in città (+3 nuovi casi positivi) - È vero che la didattica a distanza ha assicurato lo svolgimento delle lezioni anche in questi mesi di lockdown, ma sono convinto che è impossibile vivere davanti allo schermo di un computer quel legame speciale che si crea in classe tra alunni e insegnanti, fatto di relazioni autentiche e di gratitudine. Così ho chiesto ai massimi esponenti delle nostre scuole pubbliche e paritarie di favorire questo incontro. Mi auguro che l’invito venga raccolto, lo dobbiamo ai nostri piccoli concittadini che in questi mesi si sono comportati in modo esemplare».

