Monza, il ponte di via Colombo sotto esame: prove di carico in corso

Mercoledì di esami per il ponte sul Lambro di via Colombo a Monza chiuso dalla sera del 19 settembre a veicoli e pedoni per verifiche urgenti. Le prove di carico sono iniziate in mattinata, un po’ in ritardo rispetto alle ore 8 annunciate, e dureranno tutta la giornata. Il ponte, collegamento importante tra l’area Cambiaghi, i parcheggi e il centro storico, è stato coperto con sei materassi ad acqua che vengono progressivamente riempiti per arrivare a raggiungere un peso massimo di 80 tonnellate. Sotto la struttura sono stati posizionati dei sensori monitorati dal laboratorio mobile della ditta incaricata sistemato nel greto asciutto del fiume.

In base ai risultati delle prove il Comune potrà valutare l’opportunità di riaprire o meno il transito e quali interventi prevedere.

