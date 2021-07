Monza: il piano per il monumento ai Caduti e i Boschetti reali Sempre alta l’attenzione dei monzesi sul monumento ai caduti in centro. Da parte del Comune procede l’interlocuzione con la Soprintendenza per trovare una soluzione percorribile, e architettonicamente sostenibile, per proteggerlo. Previsti lavori di pulizia e sull’illuminazione.

Una transenna segnala il pericolo: nuove lastre rotte ai piedi del monumento ai Caduti di piazza Trento e Trieste a Monza. Non è una novità che la pregiata pietra di Luserna mal sopporti il peso dei camion e dei furgoni degli operatori del mercato: tanto che «ogni giovedì ci troviamo purtroppo a fare la conta dei danni - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Simone Villa - In questo momento è esclusa una riqualificazione complessiva della piazza: come per San Paolo, anche per Trento e Trieste svolgiamo e continueremo a svolgere puntuali interventi di manutenzione».

In questo periodo le attenzioni dell’amministrazione comunale si stanno rivolgendo anche al monumento simbolo della piazza: procede infatti l’interlocuzione con la Soprintendenza per trovare una soluzione percorribile, e architettonicamente sostenibile, «per proteggerlo: bivaccare sulla sua scalinata non può più essere considerato accettabile».

Non solo, però: previsti per il complesso scultoreo inaugurato nel 1932 anche altri lavori di manutenzione (come la pulizia delle sue balaustre), oltre a un intervento specifico sulla sua illuminazione, «attualmente non adeguata»: il buio del monumento e di piazza Trento ha sempre generato malumori.

E se le scritte che nelle scorse settimane avevano deturpato la statua di Garibaldi ai boschetti reali sono in attesa di pulizie, un prossimo incontro con la Soprintendenza, atteso a giorni, dovrebbe concludersi con un elenco di cose da fare.



«Una lista - ha aggiunto Villa - che, oltre a comprendere Trento e Trieste, vuole includere anche i boschetti reali, con la riattivazione delle due fontane».

Nell’elenco dei desiderata anche la statua di Mosè Bianchi in piazza San Pietro Martire.

